هيئة الأركان الكورية: مقذوفات كوريا الشمالية طارت لمسافة 410 كيلومترات

أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، أن مقذوفات الجارة كوريا الشمالية طارت لمسافة 410 كيلومترات على ارتفاع 50 كيلومترا.

وأطلقت كوريا الشمالية، يوم أمس الجمعة، صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان.

وذكرت وكالة "يونهاب"، نقلا عن مصادر عسكرية كورية جنوبية، اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى على البحر الشرقي من مقاطعة بيونغان الشمالية".

كما نقلت "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد.

وأشارت هيئة أركان القوات المسلحة في الجيش الكوري الجنوبي إلى أن المقذوف كان باتجاه بحر الشرق.

وتأتي عملية الإطلاق الأخير مع استمرار توقف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أشرف، في 10 مارس/آذار الجاري، على تدريبات عسكرية على إطلاق النار بما في ذلك إطلاق ما يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى للمرة الثانية خلال أسبوع، فيما يعد أحدث التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن قادة الجيش الكوري رافقوا كيم جونغ أون الذي عبر عن "ارتياحه الكبير لنتيجة التدريبات".

وقالت الوكالة: "الغرض من التدريبات على إطلاق النار هو فحص القدرة الهجومية العسكرية المفاجئة لوحدات المدفعية البعيدة المدى على الجبهة الأمامية".