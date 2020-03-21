تايوان تسجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايوان 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، كلها‭‭ ‬‬لأشخاص وصلوا من الخارج ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 153.

وأعلنت الحكومة التايوانية، يوم الأربعاء الماضي، عن منع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في حالات الإصابة بين الوافدين.

ونالت تايوان إشادة من خبراء الصحة لجهودها في السيطرة بشكل فعال على انتشار الفيروس، لكنها الآن تبلغ عن زيادات يومية في حالات الإصابة من العائدين إلى الجزيرة من دول أخرى، خاصة أوروبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.