دولة جديدة تفرض حالة الطوارئ العامة خوفا من تفشي فيروس كورونا

أعلنت دولة قرغيزستان، اليوم السبت، أنها ستفرض حالة الطوارئ العامة في البلاد اعتبار من يوم غد الأحد الواقع في 22 مارس/أذار.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن بيان مكتب الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، أن مجلس الأمن في البلاد أوصى رئيس الوزراء محمد غالي أبو الغازييف اليوم السبت بإعلان حالة الطوارئ اعتبارا من 22 مارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة في قرغيزستان، عثمان بيك تشلونبايف، اليوم الأربعاء، تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما أغلقت قرغيزستان حدودها خشية تفشي فيروس كورونا وقالت ألتيناي عمر بيكوفا، نائبة رئيس وزراء قرغيزستان، إن بلادها ستمنع دخول جميع الأجانب إلى البلاد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.