وكالة تكشف حقيقة صورة الزعيم الكوري الشمالي دون إجراءت وقائية ضد فيروس كورونا

بعد انتشار صورة على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنه تم التقاطها خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لمشفى وقيامه بمصافحة أول مصابة بفيروس كورونا المستجد من دون اتخاذ تدابير وقائية.

كشفت مدونة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة الصحافة الفرنسية، يوم أمس الجمعة، حقيقة الصورة المنشورة وقالت فيها: "بدأ تداول هذا المنشور في 17 آذار/مارس 2020 بحسب ما وقع عليه فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس وقد حصد من هذه الصفحة وحدها أكثر من سبعة آلاف مشاركة".

وأضافت الوكالة: "تبين بعد البحث والتدقيق أن الصورة المنتشرة قديمة ومتوفرة على موقع وكالة فرانس برس AFP FORUM وقد وزعتها وكالة الأنباء المركزية الكورية في 24 نيسان/أبريل 2018 وهي تظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مخاطبا سائحة صينية مصابة بجروح في مستشفى خلال زيارة برفقة السفير الصيني لدى بلاده لي جينغون".

ويذكر أنه في 4 شباط/ فبراير الماضي، حظرت سلطات كوريا الشمالية دخول وخروج أعضاء السلك الدبلوماسي من البلاد لشراء السلع، كما تم حظر دخول وخروج الموظفين الجدد في البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ولوحظ أنه في حالة الوصول إلى البلد لأسباب طارئة أو خارج إرادة الدبلوماسيين، يُسمح بدخول بيونغ يانغ فقط بعد الخضوع للحجر الصحي لمدة 15 يومًا عند نقاط الدخول. بعد ذلك ، في 13 شباط/ فبراير، مددت كوريا الشمالية فترة الحجر الصحي لجميع المواطنين الأجانب الذين يصلون إلى أراضيها بسبب الوضع مع فيروس كورونا. وبالنسبة للمؤسسات الخارجية الروسية في بيونغ يانغ ، انتهى الحجر الصحي بالفعل في 3 آذار/ مارس الجاري.