قطر تدين هجوما على قاعدة عسكرية في مالي

أعربت دولة قطر، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي مالي، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مالي، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي مالي، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، مجددة موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.#قنا pic.twitter.com/pnZ6jhsacq — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 21, 2020

​وكان الجيش المالي قد أعلن، أول من أمس، أن الهجوم المسلح الذي تعرضت له وحدة عسكرية أسفر عن مقتل 29 جنديا وإصابة 5 آخرين.

وأضاف الجيش، في تغريدة على تويتر أن، "مسلحين هاجموا الوحدة قرب بلدة تاركينت بمنطقة غاو وسط البلاد".