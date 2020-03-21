معهد روبرت كوخ: عدد الوفيات بكورونا في ألمانيا بلغ 47 بزيادة 16 وفاة عن أمس

قال معهد روبرت كوخ إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 16662 حالة.

وحسب "رويترز" قال معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662.

وأضاف المعهد أن 47 شخصا في المجمل توفوا جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بيوم الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31.

وذكرت دير شبيغل اليوم الجمعة أن ألمانيا تخطط لتأسيس صندوق حجمه نصف تريليون يورو لدعم الشركات التي تواجه صعوبات في المدفوعات بفعل أزمة فيروس كورونا، إذ سيكون بمقدوره ضمان التزامات أو ضخ رأس مال عند الضرورة.

وسيكون الصندوق البالغ حجمه 500 مليار يورو تقريبا (538.05 مليار دولار) مماثلا لصندوق خاص لاستقرار الأسواق حجمه 480 مليار يورو أسسته الحكومة لدعم البنوك وقت الأزمة المالية. وقالت دير شبيغل إن الحكومة مستعدة لإحياء ذلك الصندوق أيضا إذا واجهت البنوك مصاعب.