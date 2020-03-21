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    رجل يرتدي قناعًا يمر أمام مقر بنك الشعب الصيني - البنك المركزي في الصين

    صحيفة: فيروس كورونا أحدث انقلابا تاما في الحياة في الصين

    © REUTERS / Jason Lee
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    كشفت صحيفة غربية، اليوم السبت، في تقريرها عن تغيرات كبيرة في حياة الناس في الصين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في ​تقريرها​ إلى أن "الوباء أحدث انقلابا تاما في ​الحياة​ في ​الصين​، وتكاد الحياة تكون متوقفة في ​إيطاليا​ و​إيران​ منذ نحو شهر"، مضيفا: "لكن الأمر بدا مباغتا عندما بدا كما لو أن الدول شيدت جدرانا حول ذاتها وأصبحت دولا بأكملها في الحجر الصحي".

    وشددت الصحيفة على أنه "بعد شهر من نقاش الحكومات حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا، جاءت القيود متسارعة الواحدة تلو الأخرى"، مضيفة:"أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ "إننا في حالة حرب"، مؤكدة أنه "مع عدم وجود أسلحة كافية لمحاربة الفيروس، وعدم وجود أسرة ​مستشفيات​ تكفي، قرر العالم الانسحاب بصورة تكتيكية"، ومشددة على أن "​اسبانيا​ بعدد سكانها البالغ 47 مليون شخص مغلقة منذ صباح الأحد الماضي، وبلغ عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بالفيروس فيها إلى 288 شخصا".

    © Sputnik . Мигель Кандела
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    وتابعت الصحيفة: "أغلقت ​ألمانيا​ حدودها مع ​فرنسا​، و​سويسرا​ و​النمسا​، التي حذر مستشارها سباستيان كورتز من أن الأسابيع المقبلة ستكون "صعبة ومؤلمة"، لافتة إلى أنه "في المفرق، وهي بلدة صغيرة في ​الأردن​، لم تذهب الطفلة السورية ريم أحمد إلى المدرسة لأول مرة منذ أيلول الماضي، وقد كانت الأشهر الستة الماضية هي الفترة شبه الطبيعية التي أمضتها منذ سنوات، بعد انتظامها في مدرسة أقامتها منظمة إغاثة للاجئين السورين"، مؤكدة أن "​المدارس​ في الأردن علقت دروسها لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ وأمضت ريم يوم الأحد باكية، وقالت للصحيفة "لي أصدقاء في المدرسة أود أن أراهم".

    وشددت على أنه "في ​لاس فيغاس​ أتم روكي جيديك، وهو طبيب طوارئ، وردية عمله السادسة على التوالي دون توقف، وشهد أحدث دوام عمل له مريضا مصابا بمضاعفات في الجهاز التنفسي جراء إصابته بفيروس كورونا"، مشددة على أنه "عشية وضحاها استيقظنا على حقيقة عالمية جديدة خلقها فيروس كورونا".

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