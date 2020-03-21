قطر تدين الهجوم على عناصر الشرطة في أفغانستان

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مخفرا للشرطة في ولاية زابل جنوبي أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية.

دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مخفرا للشرطة في ولاية /زابل/ جنوبي أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن، مجددة موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. #قنا pic.twitter.com/ZP9IX0TMYR — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 21, 2020

​وقتل 22 من أفراد الجيش والشرطة في أفغانستان، أمس الجمعة، في هجوم على نقطة مشتركة في محافظة زابل جنوب البلاد.

وقال مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، "تم تدمير نقطة للشرطة الأفغانية والجيش... بالقرب من مدينة قلات بمحافظة زابل مما أدى إلى مقتل 22 جنديا".

وكانت الرئاسة الأفغانية، قد حذرت في وقت سابق، من توقف عملية تبادل السجناء مع حركة طالبان في حال استمرت أعمال العنف.

وقال الناطق باسم الرئاسة، صديق صديقي: "نريد من طالبان خفض مستوى العنف، وضمانات بأنهم لن يعودوا إلى الحرب، وذلك من أجل إطلاق سراح سجنائهم، وبدون تلك الضمانات سيكون من الصعب الإفراج عن المساجين".

وأعلنت الرئاسة الأفغانية قبل ذلك أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وقع مرسوما يقضي بالإفراج عن المعتقلين من حركة طالبان المتطرفة.

ويذكر أنه سبق ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، أواخر الشهر الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاقية سلام تهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأمريكي، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الناس وكلفت مليارات الدولارات.