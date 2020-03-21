باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى 4 أبريل

أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء وباء فيروس كورونا.

وأضافت في بيان "قررت حكومة باكستان تعليق عمليات كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة والرحلات الخاصة إلى باكستان اعتبارا من 21 مارس 2020 (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي) إلى الرابع من أبريل (الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي)".

واستثنت باكستان من القرار رحلات الشحن والرحلات الدبلوماسية، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وسجلت البلاد ثلاث وفيات بفيروس كورونا و481 حالة إصابة مؤكدة.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 284 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.800 ألف شخص حول العالم.