غوغل تدشن موقعا إلكترونيا لكورونا في أمريكا

أعلنت شركة غوغل التابعة لألفابيت، اليوم السبت، أنها دشنت موقعا إلكترونيا يركز على الولايات المتحدة ويحتوي على معلومات بشأن الفحص والإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا في إطار سعي البلد لإبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى.

ويحتوي موقع (جوجل دوت كوم/كوفيد 19) على موارد وروابط تركز على الفيروس المسبب للمرض التنفسي القاتل وقالت الشركة إنه سيكون متاحا بلغات أخرى في مزيد من البلدان في غضون الأيام المقبلة. وفقا لـ"رويترز".

وقال سندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في منشور على الإنترنت بوم السبت الماضي إن الشركة المالكة لمحرك بحث عملاق تعاونت مع الحكومة الأمريكية لتدشين موقع إلكتروني بحلول 16 مارس آذار.

لكن تدشين الموقع تأجل بعد تغير الإرشادات المحلية والوطنية بوضوح بين يومي الأحد والاثنين وقالت الشركة إنها ستطلق الموقع هذا الأسبوع.