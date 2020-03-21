بلجيكا تسجل 30 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" والإصابات تتجاوز 2800

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الغذاء والبيئة البلجيكية، اليوم السبت، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليبلغ إجمالي الوفيات 67 شخصا.

وقالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة في بلجيكا، خلال مؤتمر صحفي، إن البلاد "سجلت 558 إصابة، و30 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مضيفة أن "هناك الآن 2815 حالة إصابة في بلادنا لسوء الحظ. وتوفي في المجموع 67 شخصا من الفيروس حتى اليوم"، وذلك حسب الوكالة الإخبارية البلجيكية (ها إل إن).

وتابعت الوكالة: "وقد تم إدخال 299 مريضا من المصابين بالفيروس إلى المستشفى، ليصل العدد الإجمالي إلى 1089 حالة قد أدخلت إلى المستشفيات. بينما سمح لـ58 شخصا فقط بمغادرة المستشفى بعد شفائهم".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.