إسبانيا تعلن عن أكثر من 300 وفاة و5000 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن تسجيل أكثر من 300 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 1326.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الإصابات المسجلة في البلاد ارتفعت إلى 24926، بعدما بلغت 19980 في البيانات المعلنة أمس.

وتحل إسبانيا حاليا في المرتبة الثالثة بعد الصين وإيطاليا في قائمة أكثر الدول تضررا بالفيروس المستجد على مستوى العالم.

وأمرت الحكومة الإسبانية، في وقت سابق، بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التدعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.