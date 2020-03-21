مقدونيا الشمالية تنضم إلى الناتو

ووضع الرئيس ستيفو بنداروفسكي توقيعه على وثيقة انضمام مقدونيا الشمالية للناتو. وقال رئيس الدولة "بموجب هذه الوثيقة، أعلن، بصفتي رئيس الدولة، رسميا أن جمهورية مقدونيا الشمالية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي وتتعهد بالامتثال لجميع أحكام هذه المعاهدة وتنفيذها"، بحسب ما نقلته "أسوشيتد برس".

وقال الأمين العام للتحالف، ينس ستولتنبرغ، إن "الناتو مستعد للترحيب بالدولة العضو الثلاثين في الحلف. وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من إجراءات القبول بمقدونيا الشمالية خلال اجتماع أبريل/نيسان لمجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الخارجية، ولكن تم إلغاء الاجتماع بسبب انتشار فيروس كورونا".

وصوت نواب برلمان مقدونيا الشمالية بالأغلبية لصالح المصادقة على الاتفاق بشأن العضوية في حلف شمال الأطلسي وذلك خلال الجلسة العامة للجمعية التشريعية.

في سياق متصل، أعلنت روسيا، في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق للناتو على حدودها الغربية، حيث كشفت أن الحلف يوسع مبادراته ويصفها بأنها "ردع للعدوان الروسي"، مؤكدة أنها لا تشكل أي تهديد لأحد، إلا أنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.