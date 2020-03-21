دول آسيا الوسطى تشدد القيود مع انتشار فيروس كورونا

اتخذت سلطات دول آسيا الوسطى، اليوم السبت، إجراءات وقيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك بعد ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن السلطات في كازاخستان أنها ستقوم بإغلاق جميع الأماكن العامة في مدينة آلمآتي كبرى مدن البلاد بعد إغلاق المدينة.

كما أعلنت الحكومة الأوزبكية، أمس الجمعة، إغلاق جميع أماكن الترفيه والمقاهي ومنع حفلات الزواج التي تحضرها أعداد كبيرة من المدعوين والحفلات الأسرية الأخرى.

وفي تركمانستان، التي لم تعلن إلى الآن عن حالات إصابة بفيروس كورونا، قال سكان متجهون إلى العاصمة عشق اباد وآخرون مغادرون منها إن المسؤولين في نقاط التفتيش التي أقيمت حول المدينة أبلغوهم بأن السفر ممنوع إلا للضرورة.

ولم تصدر الحكومة التركمانية التي علقت في وقت سابق جميع الرحلات الجوية الدولية، إعلانا رسميا عن نطاق ومدة القيود الجديدة.

أما حكومة قرغيزستان، فقد أعلنت إنها تبحث إعلان حالة الطوارئ اعتبارا من غد الأحد. وكانت الحكومة قد أغلقت بالفعل المناطق التي توجد بها حالات إصابة.