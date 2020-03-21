باحث سياسي: حتى الآن لم تتخذ فرنسا الإجراء الأول في خطة مواجهة كورونا

قال مناف الكيلاني، الباحث السياسي، إن الحكومة الفرنسية حتى الآن لم تتخذ فيروس كورونا باعتباره وباء عالميا، بل أزمة صحية عابرة، فضلا عن أن العالم اليوم يدفع ثمن ما تم اتخاذه من قرارات سياسية واقتصادية منذ التسعينيات.

وتابع "حتى الآن لم تتخذ فرنسا والدول الأوروبية بشكل عام الإجراء الأول في خطة مواجهة فيروس كورونا كما فعلت الصين، والمتمثلة في إغلاق الحدود، لمنع انتشار العدوى، ومازال المواطن الأوروبي ينتقل من بلد إلى أخر بكل سهولة، وليس هناك من إجراءات وقائية حقيقية أو شجاعة سياسية لإدارة المرحلة".

وتوقع الكيلاني، في تصريحات لراديو " سبوتنيك "، غلق حدود دول الاتحاد الأوروبي قريبا، و تحمل الحكومات الأوروبية مسؤولية انتشار فيروس كورونا بهذا الشكل، لعدم اتخاذهم ما يلزم من قرارات هامة في بداية ظهور الوباء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن بلاده اتخذت إجراءات استثنائية لاستيعاب الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن باريس بدأت سباقا ضد الفيروس، لكنه أكد أن فرنسا لا تزال في بداية الأزمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وقالت المنظمة، في بيانها، "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9.840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال، في تصريحات الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".