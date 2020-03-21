سويسرا: إصابات فيروس كورونا ترتفع إلى 6100

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، اليوم السبت، وجود 6100 إصابة بفيروس كورونا، بزيادة نسبتها 25٪ عن اليوم السابق، و56 حالة وفاة، حيث تعرضت المستشفيات في كانتون تيسينو، التي تقع على حدود إيطاليا، لضغط شديد.

وقال دانييل كوخ، رئيس قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادي للصحة، إن "الوضع في تيسينو متوتر للغاية"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وسجلت آخر حصيلة في جميع أنحاء البلاد أكثر من 1200 حالة إصابة في اليوم الواحد، في حين ارتفعت الوفيات إلى 13 حالة يوم أمس الجمعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وقالت المنظمة، في بيانها، "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9.840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال، في تصريحات الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".