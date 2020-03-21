سويسرا تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 6100 حالة

قالت وزارة الصحة السويسرية، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6100 أي بزيادة نحو 25 بالمئة عن أمس فيما بلغ عدد الوفيات 56 شخصا.

وأضافت الوزارة أن "المستشفيات في إقليم تيسينو المتاخم لحدود إيطاليا، الأكثر تضررا في أوروبا، تواجه ضغطا شديدا".

وبحسب "رويترز"، قال دانيل كوخ مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادي للصحة "الوضع في تيسينو متأزم للغاية".

وسجلت سويسرا 1200 حالة إصابة جديدة خلال يوم فيما زادت الوفيات 13 حالة عن أمس الجمعة.

وتسلم الجيش السويسري 50 جهاز تنقية إضافيا ونشرها في تيسينو أمس الجمعة حيث تتسارع دول العالم لنشر المزيد من أجهزة التنفس التي قد تساهم في إنقاذ أرواح الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 284 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.800 ألف شخص حول العالم.