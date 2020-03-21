هولندا تسجل 30 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، اليوم السبت، تسجيل 30 وفاة جديدة لمصابين بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد – 19) الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا"، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 136.

أمستردام- سبوتنيك. وقال المعهد، في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني، "منذ يوم أمس، ومنذ آخر تحديث الوفيات تم تأكيد وفاة 30 مريضا مصابا بفيروس كورونا. توفي ما مجموعه 136 شخصا حتى الآن بسبب الإصابة بالفيروس. وتتراوح أعمار معظم المتوفين بين 80 و84 عاما، أصغر المتوفيين يبلغ من العمر 63 عاما".

وتابع البيان، "وتم تأكيد إصابة 637 شخصا بفيروس كورونا المستجد، وبهذا يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تمت إصابتهم بالفيروس إلى 3631".

وأضاف البيان "تم إدخال 836 شخصا إلى المستشفى. ومن الملاحظ أن معظم حالات الإصابات تتركز في مقاطعة شمال برابانت، والتي سجلت حتى الآن 1180 حالة إصابة. بينما بلغت الحالات الجديدة في مقاطعة جنوب هولندا 486 حالة، ومقاطعة شمال هولندا 461 حالة، وسجلت مقاطعة ليمبورخ أقل عدد من الإصابات إذ بلغت أعداد الخالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد 418 حالة".