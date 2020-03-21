الشرطة البريطانية تضبط عصابة لسرقة "ورق التواليت"... صور

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها عثرت على كمية من ورق المرحاض (التواليت) ومنتجات غسل الأيدي في سيارة مسروقة وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز"، ألقت الشرطة البريطانية القبض على 3 رجال في وقت متأخر أمس الجمعة ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومطهر الأيدي وهي سلع أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها.

كما وجهت للصوص أيضا تهمة سرقة سيارة.

وقالت مجموعة دعم عمليات الشرطة في مقاطعة إسكس شمال شرقي لندن على تويتر "يشعر ضباط الشرطة دائما بسرور بالغ عند ضبط أي لصوص... لكننا لم نتوقع قط أن نجد هذا الصيد الثمين المسروق".

Police officers always get a massive sense of satisfaction when we catch burglars... however we never expected to find this stolen loot in the boot.

🧻🧻🧻🧻🧻🧻🧻🧻🧻🧻🧻🧻🧻

Stolen items recovered and 3 arrested all within an hour of it being reported 👍🏻 #ThatsHowWeRoll 🧻 pic.twitter.com/zeqY9CNEbN — Essex OSG (@EssexOSG) March 20, 2020

وفي وقت سابق، طالب بوريس جونسون البريطانيين بالتسوق بشكل معقول، منوها إلى أن محال السوبر ماركت تتمتع بمخزون جيد من السلع الغذائية، وأنه سوف يلتقي مع أصحابها اليوم السبت.

وأكد على أن بريطانيا ستتخذ تدابير استثنائية لوقف انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع "ورلد أو ميتر" سجلت بريطانيا حتى الآن 4072 حالة إصابة و177 حالة وفاة بكورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.