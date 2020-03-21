وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: لافروف واحد من القلائل الكبار في الدبلوماسية

قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو واحد من الكبار القلائل في عالم الدبلوماسية، أما في حكومات العديد من البلدان الأخرى فلا يوجد سوى المراهقين الذين يسترشدون بالعواطف وليس العقل.

موسكو- سبوتنيك. وقالت كنيسل، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد الكثير من الكبار في هذا العالم (عالم الدبلوماسية)، ووزير الخارجية لافروف هو واحد من هؤلاء القلائل. في العديد من الحكومات، لا يوجد سوى المراهقين الذين يسترشدون بالعواطف بدلاً من العقل. نضوج الشخص والهدوء الداخلي لا يعتمد على العمر. هذا سؤال يتعلق بمدى قدرة الشخص على التحكم بعواطفه".

وأشارت إلى أن لافروف، ينطبق عليه تماماً ما قاله الدبلوماسي الفرنسي تاليران: "بأن الدبلوماسي لا يُستفز، لكنه يدون الملاحظات".

"وتابعت قائلة، بالطبع، هو محترف من الدرجة الأولى. أهم شيء في الدبلوماسية هو المحادثة، تحتاج إلى إجراء محادثة مع الشخص المقابل، والاستماع بعناية ، وتحديد أفكارك ومواقفك بوضوح. هذا هو الانطباع الذي حصلت عليه من خلال المحادثات مع لافروف".

كما أشارت كنيسل، إلى إعجابها بشكل خاص بروح الدعابة التي يتمتع بها وزير الخارجية الروسي: يمكنك إجراء محادثات ذكية معه، والتي لا تخلو من النكات والتلاعب بالكلمات.

واختتمت كنيسل، وهي تبتسم: "في نيسان/أبريل 2018 ، التقيت مع لافروف لأول مرة، وأعطاني وشاحا روسياً جميلًا منمط بالزهور. وبعد مرور عام، في آذار/مارس 2019 ، أخذته معي في رحلتي إلى موسكو، ولأنها هدية قدمت إلي، فأنا أرتديها. رآني لافروف، صافح يدي وقال: "أهديته لك في العام الماضي!" لقد أدهشني حقاً أنه يتذكر ذلك".

ومن، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزير الخارجية سيرغي لافروف لقب "بطل العمل".

يذكر أن لافروف، يحتفل اليوم السبت، بعيد ميلاده السبعين.