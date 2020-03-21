إيطاليا سجلت 546 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت إيطاليا 546 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع أعداد الوفيات إلى 3095 حالة في منطقة لومباردي الشمالية.

وحسب (رويترز) قال مسؤولون اليوم السبت إن عدد القتلى من تفشي الفيروس التاجي في منطقة لومباردي الشمالية التي تحملت وطأة العدوى الإيطالية ارتفع 546 في يوم واحد إلى 3095. وهي أعلى زيادة يومية منذ ظهور التفشي.

وقال رئيس الرعاية الاجتماعية في لومباردي، جوليو غاليرا، إن عدد الحالات في المنطقة، والتي تشمل العاصمة المالية الإيطالية ميلان، ارتفع بمقدار 3،251 إلى 25،515.