ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن "هناك اختبارات مجانية تجرى للكشف عن حالات كورونا".

President @realDonaldTrump: “thanks to the spirit of our people, we will win this war”https://t.co/xr9kh25A2I pic.twitter.com/IZWgOHDkod — RNC Research (@RNCResearch) March 20, 2020

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "أقر حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأمريكيين على مواجهة آثار كورونا".

وأكد ترامب أن "الإدارة الفيدرالية للأغذية والأدوية تعمل على توفير الكمامات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".

وأشار إلى أن "شركات الكحول تركز جهودها على إنتاج المعقمات".

وأوضح ترامب أن "إدارته عززت تقنيات المساعدة الطبية عن بعد للسماح لتوفير الرعاية اللازمة لمن يحتاجها".

ووجه ترامب رسالة للشعب الأمريكي، قائلا "يمكنكم البقاء في منازلكم وإنقاذ من نحب".