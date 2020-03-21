نائب الرئيس الأمريكي: سجلنا أكثر من 19 ألف إصابة بكورونا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف بنس، في المؤتمر الصحفي الدوري بالبيت الأبيض، أن "الشعب الأمريكي تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".

@VP Pence: "Testing is expanding rapidly across the USA...more than 195,000 Americans and more who have been symptomatic have been tested...only 19,343, at this moment, have tested positive...if you don't have symptoms, don't do a test" pic.twitter.com/JPwF3Sa9PA — Steven Lundgren (@love4thegameAK) March 21, 2020

وأوضح أن "خطر الإصابة بالوباء يصبح أقل إذا اتبعنا الإرشادات الطبية".

وأعلن بنس أن "عملية الكشف عن المصابين تجري بوتيرة سريعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "تم فحص على أكثر من 195 ألف ممن ظهرت عليهم أعراض المرض".

وتابع "وأظهرت نتائج الفحوصات إيجابية عينات 19343 حالة وتأكيد إصابتهم بكورونا حتى الأن".

وكشف بنس أنه وزوجته سيجريان تحليل الكشف عن الفيروس، في وقت لاحق من اليوم، وذلك بعد إصابة أحد مساعديه بالفيروس.