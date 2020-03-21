ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا"

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أرسل رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للتعبير عن رغبته في التعاون معه وتكثيف جهودهما سويا للقضاء على فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، أن ترامب "أعرب عن عزمه في رسالته إلى كيم جونغ أون على التعاون معه في أعمال مكافحة الوباء العالمي"، بحسب وكالة رويترز.

وقال ترامب في رسالته إنه أعجب بالجهود التي بذلها زعيم كوريا الشمالية للدفاع عن شعبه من التهديد الخطير للوباء".

ولم تذكر وكالة أنباء كوريا الشمالية موعد تسلم رسالة الرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعلن، اليوم السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن "هناك اختبارات مجانية تجرى للكشف عن حالات كورونا".

وتتسابق الدول ومعها بعض الشركات والمعاهد الخاصة بالأبحاث العلمية مع الزمن لصناعة لقاح مضاد لكورونا الذي ظهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "أقر حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأمريكيين على مواجهة آثار كورونا".

وأكد ترامب أن "الإدارة الفيدرالية للأغذية والأدوية تعمل على توفير الكمامات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".

وأشار إلى أن "شركات الكحول تركز جهودها على إنتاج المعقمات".