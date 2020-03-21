القبض على بريطاني أنتج دواء مزيفا لعلاج "كورونا" وحاول بيعه في الخارج

اتهمت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، رجلا بإنتاج دواء مزيف لعلاج فيروس "كورونا" المستجد، ومحاولة بيعه خارج البلاد.

وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو (59 عاما)، من وست ساسكس في جنوب إنجلترا، أمس الجمعة، واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني، بحسب وكالة رويترز.

ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون، وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في لوس أنجلوس طردا في 18 مارس/ آذار الجاري، تم إرساله من المملكة المتحدة، واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد، وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

وتتسابق الدول ومعها بعض الشركات والمعاهد الخاصة بالأبحاث العلمية مع الزمن لصناعة لقاح مضاد لكورونا الذي ظهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.