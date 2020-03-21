"الصحة العالمية": عدد الإصابات بكورونا بلغ 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم وحتى الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 266073 شخصا حول العالم.

وأضافت المنظمة "بلغ عدد الإصابات في أوروبا 128541 شخصا".

وتابع "كما تم الإبلاغ عن 11184 حالة وفاة في العالم".

وكشفت المنظمة أنه "تم تسجيل 32 ألف حالة إصابة بكورونا و1344 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.