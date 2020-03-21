إيطاليا تغلق جميع المصانع باستثناء الضرورية للحياة بسبب تفشي "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، أنه سيتم إغلاق جميع المصانع في سائر أنحاء البلاد باستثناء الضرورية للحياة بسبب تفشي فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال كونتي: "تضحياتنا في البقاء في المنزل ضئيلة مقارنة بما يفعله جميع العاملين في المجال الطبي وجميع المعنيين بالتغلب على حالة الطوارئ في أثناء مواصلتهم العمل. لكننا نعلن عن خطوة جديدة. سنوقف جميع أنشطة الإنتاج في الأراضي الوطنية، باستثناء ما هو ضروريا".

يتبع..