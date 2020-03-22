مسؤول صيني يتوقع تحسنا اقتصاديا كبيرا في مؤشرات الربع الثاني من العام

أعلن تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، اليوم الأحد، أنه يتوقع تحسنا كبيرا للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام.

وقال تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، خلال مؤتمر صحفي الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن وإنه يتوقع تحسنا كبيرا للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام.

وأضاف تشن يو لو، أن النظام المالي للبلاد مازال مستقرا، وأن هناك العديد من أدوات السياسة المتوافرة، كما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع تشن يو لو، إن محافظ البنك يي قانغ تبادل وجهات النظر مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومع صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.

من المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش اقتصاد الصين في الربع الأول بسبب إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.