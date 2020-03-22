خامنئي يتحدث عن "كورونا" ويصف قادة أمريكا بـ"المحتالين والدجالين"

اتهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آيه الله علي خامنئي، الولايات المتحدة الأمريكية ببث فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، مؤكدا رفضه لأي دواء تنتجه واشنطن لمعالجة هذا الوباء.

وقال خامنئي، في كلمته بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة والمولد النبوي، "قد قيل أن أمريكا أنتجت فيروسا خاصا بالجينات الإيرانية، وأنتم متهمون أيها الأمريكيون بصناعة هذا الفيروس وبثه"، مضيفا "واشنطن عرضت علينا الدعم في مكافحة كورونا ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية لأنه لا يمكن الاعتماد على دوائكم لأنه قد يحمل أشياء سلبية تساعد على توطين هذا الفيروس في البلاد"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن الولايات المتحدة هي العدو الأخبث لإيران وقادتها محتالون ودجالون وظالمون وإرهابيون، لافتا إلى أن بلاده تواجه اليوم حادثة دولية تتمثل بفيروس كورونا.

وتابع: "سيتم القضاء على هذا الوباء بأسرع وقت في إيران وخارجها ولكن في الوقت الراهن أوصي شعبنا بالالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا".

وقال: "بالوحدة، اجتزنا عاما صعبا جدا... وإنني لأتوجه بالشكر للإيرانيين على إظهار هذا القدر الكبير من الاتحاد والتضامن... وإنني لأطلق على العام الجديد عام النهضة الإنتاجية".

ومضى قائلا "إيران استفادت من عقوبات أمريكا، فقد جعلتنا مكتفين ذاتيا في جميع المجالات".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس السبت، عن وفاة 123 شخصا وإصابة 966 آخرين بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى 20610، مشيرة إلى أن 7635 شخصا تعافوا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.