تسجيل أول حالة وفاة في رومانيا بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الرومانية، صباح اليوم الأحد 22 مارس/آذار، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة الرومانية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن المتوفي يبلغ من العمر 67 عامًا وكان يعاني من سرطان مزمن.

وأشارت الحكومة الرومانية إلى أنه تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا فى 18 مارس، وكان يعالج فى مستشفى فى مدينة كرايوفا بجنوب رومانيا.

وأعلنت رومانيا ، التي سجلت حتى الآن 367 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الرومانية حالة الطوارئ في 16 مارس الجاري.