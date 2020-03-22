إسرائيل تعلن ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 945 بعد تسجيل 112 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 945، بعد تسجيل 112 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "من بين الإصابات 20 حالة خطيرة، و24 حالة متوسطة، بينما تعافى 37 شخصا منهم فيما سجلت حالة وفاة حتى الآن"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفرضت إسرائيل، قواعد جديدة تحظر على معظم الإسرائيليين مغادرة منازلهم لاحتواء وباء "كورونا"، متوقعة زيادة حادة في عدد الإصابات.

كما قررت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ في إسرائيل.