ميركل تتحدى "كورونا" وتتسوق بنفسها... صور

لم يمنع انتشار فيروس "كورونا" المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن التخلي عن عادتها في التسوق، حيث انتشرت لها صور وهي تتبضع في أحد متاجر العاصمة الألمانية برلين.

وشوهدت المستشارة وهي تقوم بالتبضع من سوبر ماركت " هيث أولريش"، مساء يوم الجمعة الماضي، حيث توجهت في البداية لقسم الخضروات وبعدها لقسم الأطعمة المعلبة.

وتظهر المستشارة وقد ملئت عربتها بـ4 زجاجات نبيذ والكريز والصابون وورق التواليت، ودفعت حساب ما تسوقته عن طريق البطاقة الائتمانية، بحسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

No panic buying here: Angela Merkel heads to her regular Berlin supermarket - wine and toilet paper but in sensible quantities 🙂 https://t.co/1l7RsNge1T — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) March 21, 2020

وكان معهد روبرت كوخ قد قال بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 16662 حالة.

وحسب "رويترز" قال معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662.

وأضاف المعهد أن 47 شخصا في المجمل توفوا جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بيوم الجمعة، الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31.