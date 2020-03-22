الإصابات العالمية بفيروس كورونا تتخطى الـ300 ألف حالة

وبحسب حصيلة لوكالة فرانس برس يوم الأحد الساعة 0900 بتوقيت غرينت، فإن هناك أكثر من 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم.

وقالت الوكالة إنه تم تأكيد ما لا يقل عن 300.097 إصابة على مستوى العالم، بما في ذلك 12895 حالة وفاة، في 169 دولة وإقليمًا، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية.

ومن المرجح أن تعكس الأرقام جزءًا صغيرًا فقط من العدد الفعلي للعدوى، حيث تختبر العديد من البلدان الحالات التي تتطلب دخول المستشفى.