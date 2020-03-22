إيران تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 1685 والإصابات 21638

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 1685، والمصابين إلى 21638 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف: "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 21638، فيما تعافى 7913 شخصا".

واتهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آيه الله علي خامنئي، الولايات المتحدة الأمريكية ببث فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، مؤكدا رفضه لأي دواء تنتجه واشنطن لمعالجة هذا الوباء.

وقال خامنئي، في كلمته بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة والمولد النبوي، "قد قيل أن أمريكا أنتجت فيروسا خاصا بالجينات الإيرانية، وأنتم متهمون أيها الأمريكيون بصناعة هذا الفيروس وبثه"، مضيفا "واشنطن عرضت علينا الدعم في مكافحة كورونا ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية لأنه لا يمكن الاعتماد على دوائكم لأنه قد يحمل أشياء سلبية تساعد على توطين هذا الفيروس في البلاد".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.