ماليزيا تعلن عن 123 إصابة جديدة بكورونا

أبلغت ماليزيا بـ 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد 22 مارس/آذار، ليصل العدد الإجمالي إلى 1306 حالات إلى جانب 10 وفيات بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الماليزية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن 34 من الحالات الجديدة يرتبط بتجمع ديني جرى في أواخر الشهر الماضي.

ويوجد في ماليزيا أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا.

وقالت السلطات الصحية في ماليزيا إن نحو 16 ألفا حضروا التجمع الديني الذي أقيم في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور في الفترة من 27 فبراير/ شباط وحتى الأول من مارس/ آذار وكان نحو 14500 منهم من مواطني البلاد.

وذكر رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، يوم الجمعة، إن البلاد تواجه "موجة ثانية" من العدوى وحذر من تأثير انتشار المرض على النمو الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة الماليزية، يوم الجمعة، فرض قيود على السفر والأعمال، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.