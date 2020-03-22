كل شخص يموت وحيدا... مشاهد مرعبة لقتلى "كورونا" في إيطاليا

نشرت تقارير صحفية عالمية، ما وصفته بـ"المشاهد المرعبة" للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية تقريرا، تظهر فيه حجم "الرعب"، بسبب تزايد أرقام الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وتظهر المشاهد المرعبة اصطفاف عشرات التوابيت جنبا إلى جنب في مصلى مستشفى كريمونا في شمال إيطاليا، إحدى المؤسسات الطبية الإيطالية التي تكافح لمواجهة الضغوط الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنه وبعد أن امتلأت مشرحة المستشفى بالجثث ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد، لأشخاص فقدوا معركتهم ضد الفيروس القاتل.

​وأشارت الشبكة البريطانية إلى أنه تم وضع الجثث في الكنيسة بانتظار دفن محتمل.

وتعاني المستشفى الواقعة في منطقة لومبارديا، المتضررة بشدة جراء انتشار فيروس "كوفيد 19"، حيث امتلأت أسرة وحدة العناية المركزة بالمصابين.

Hospital have become overwhelmed and closed as staff gets sick with coronavirus. This is the cemetery chapel in Bergamo, Italy where coffins are piling up awaiting disposition. An average of 50 a day have died this past week. pic.twitter.com/Wah3SDQtUz — Greg McCombs (@lmnopGregory) March 16, 2020

​ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، بقوله "الكثير من الناس يعانون من المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بالفيروس، إلا أن وحدة العناية المركزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين، الاسرة تمتلئ في غضون يوم واحد".

This isn't a war or movie scene. What you're seeing are military trucks conveying coffins of #Coronavirus victims from Bergamo, Lombardy, Italy to a cremation Center. There’s no more space for them in d hospitals. I’ve never seen anything similar. In #Nigeria, our govt is joking pic.twitter.com/KSHGd0U3BS — 𝓓𝓻 𝓔𝓵 𝓜𝓸 𝓐𝓽𝓲𝓴𝓾 𝓐𝓫𝓾𝓫𝓪𝓴𝓪𝓻 (@DRElMo_ATIKU) March 19, 2020

​وتابع الأطباء "ليس لدينا من بديل، فكل شخص حاليا يموت وحيدا ولا يجد من ينقذه أو يدفنه".

وكانت إيطاليا قد سجلت 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع أعداد الوفيات إلى 3095 حالة في منطقة لومباردي الشمالية.

DEADLIEST NATION: With 427 deaths in the last 24 hours, the human toll of the coronavirus in Italy has reached 3,405, surpassing China — with new video showing Italian military trucks transporting coffins from the city of Bergamo's overloaded cemeteries. https://t.co/aB78C8ZcH0 pic.twitter.com/B9k74zzNUa — World News Tonight (@ABCWorldNews) March 19, 2020

​وحسب (رويترز) قال مسؤولون أمس السبت إن عدد القتلى من تفشي الفيروس التاجي في منطقة لومباردي الشمالية التي تحملت وطأة العدوى الإيطالية ارتفع 793 في يوم واحد إلى 3095. وهي أعلى زيادة يومية منذ ظهور التفشي.