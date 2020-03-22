مسؤول كبير بـ"الصحة العالمية": الإغلاق لا يكفي لهزيمة فيروس كورونا

قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رايان في مقابلة أجراها اليوم الأحد: "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم".

وأضاف: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 308 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 13 آلاف شخص حول العالم.