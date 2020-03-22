تايلاند تنشئ صندوق سيولة بثلاثة مليارات دولار وسط تفشي كورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، إجراءات جديدة، تتضمن صندوقا لدعم السيولة قيمته بين 70 و100 مليار بات (2.14 مليار إلى 3.06 مليار دولار) للحد من المخاطر في سوق الدين وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك المركزي التايلاندي، فيراتاي سانتيبرابهوب، في مؤتمر صحفي، إن المؤسسات المالية التايلاندية مازالت قوية وعالية السيولة وإن السلطات ستكفل توافر سيولة كافية واستمرار سير العمل بسوق الدين.

وسجلت تايلاند ، اليوم الأحد، 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى نحو 600.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 311 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.