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14:14 GMT22 مارس/ آذار 2020
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    وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن

    أمريكا تدين قرار فرنسا إطلاق سراح خبير إيراني في برامج الصواريخ

    © AP Photo / Luis M. Alvarez
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    أدانت الخارجية الأمريكية قرار فرنسا بالإفراج عن المواطن الإيراني، جلال روح الله نجاد، الذي تتهمه واشنطن بانتهاك عقوباتها على إيران.

    القاهرة- سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان اليوم الأحد، "تدين الولايات المتحدة بشدة قرار فرنسا بإطلاق سراح المواطن الإيراني جلال روح الله نجاد الذي طلبت الولايات المتحدة تسليمه قبل ذلك لاتهامه بجلب معدات ذات استخدامات عسكرية بشكل غير قانوني، وهو ما يعد انتهاكا للعقوبات الأمريكية".

    وزارة الخارجية الفرنسية
    © AFP 2020 / Clemens Bilan
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    وأضافت أورتاغوس "الولايات المتحدة وفرنسا لديهما مصلحة مشتركة في تقديم المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة إلى العدالة، خاصة القضايا المتعلقة بالأمن القومي. ومن المؤسف في هذه الحالة أن فرنسا لم تف بالتزاماتها وحالت دون تطبيق العدالة".

    وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أمس السبت، بأن فرنسا أطلقت سراح الإيراني جلال روح الله نجاد، الخبير في برنامج الصواريخ التابع للحرس الثوري، المطلوب لدى الولايات المتحدة، مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي المحتجز في طهران، رولان مارشال.

    وأكدت الوكالة أن السلطات الإيرانية أفرجت بالمقابل عن رولان غابرييل مارشال، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بتهم أمنية وتم تسليمه للسفارة الفرنسية في طهران.

    وصرح الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية، لوكالة تسنيم أمس، بأن "إيران حطمت الهيمنة الأمريكية وتمكنت من خلال تعاضد الجهود بين مختلف أركان الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الإفراج عن الشاب جلال روح الله نجاد من السجون الفرنسية والذي كان مقررا تسليمه إلى أمريكا".

    وتتهم الولايات المتحدة نجاد، المحتجز في فرنسا منذ شباط/فبراير 2019، بمحاولة إدخال معدات تكنولوجية ذات استخدامات عسكرية إلى إيران في مخالفة للعقوبات الأمريكية.

    وأفرجت إيران مقابل ذلك عن الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي أوقف في حزيران/يونيو 2019، بتهم تتعلق بالأمن القومي.

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    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, إيران, الخارجية الأمريكية
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