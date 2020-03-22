أعضاء حكومة سلوفاكيا يؤدون اليمين الدستورية بالكمامة الطبية... صور

حضرت الكمامات الطبية والقفازات بقوة في مشهد أداء الحكومة السلوفاكية الجديدة اليمين الدستورية، أمس السبت، وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وجعل رئيس وزراء سلوفاكيا، إيغور ماتوفيتش، مكافحة "كورونا" والفساد المستشري في البلاد، ركيزة من ركائز حكومته الائتلافية، التي تضم يمين الوسط.

وظهرت رئيسة البلاد، زوزانا كابوتوفا ورئيس الوزراء الجديد إيغور ماتوفيتش وهما يضعان الكمامات، في محاولة لتشجيع المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

© REUTERS / RADOVAN STOKLASA أعضاء الحكومة المعينين حديثا في سلوفاكيا يرتدون كمامات طبية في صورة جماعية بالقصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا، 21 مارس/ آذار 2020

© REUTERS / RADOVAN STOKLASA رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش يرتدي الكمامة الطبية أثناء عقده مؤتمرا صحفيا في مكتب الحكومة في براتيسلافا، سلوفاكيا، 21 مارس/ آذار 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وبلغ عدد المصابين بمرض (كوفيد-19) في سلوفاكيا حتى يوم السبت 178 حالة.