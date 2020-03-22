فرنسا تعلن وفاة أول طبيب بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأحد، وفاة أول طبيبٍ فرنسي بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد – 19).

باريس - سبوتنيك . وقال فيران، في مقابلة أجرتها معه إذاعة (إر.تي.إل) اليوم، "تم إعلامي مساء يوم أمس بوفاة طبيب في مستشفى وهي أول حالة وفاة لطبيب بحسب علمي".

وسجلت فرنسا أمس السبت 112 وفاة بفيروس كورونا خلال أقل من 24 ساعة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في يوم واحد منذ انتشار الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 562.

وبحسب وزارة الصحة وصل عدد المصابين بالفيروس حتى مساء أمس إلى 14459 مصابا.

كان الوزير فيران حذر في مؤتمر صحفي أمس السبت، من أن الوضع سيزداد سوء بسبب وباء كورونا، قبل أن تبدأ سياسة الحجر الصحي بإعطاء النتائج المرجوّة للحد من انتشار الوباء.

From Singapore to Italy, from France to the U.S., the #coronavirus has rattled countries globally. Here are the varied ways they're combatting the pandemic. pic.twitter.com/onO7pSfhFm — Shakthi Vadakkepat (@v_shakthi) March 20, 2020

وأعلن فيران قيام الحكومة بطلب تصنيع 250 مليون قناع طبي لكي يتم توزيعها على الطواقم الطبية العاملة خلال الأسابيع المقبلة.

وتعاني فرنسا من نقص حاد في الأقنعة الطبية منذ بداية أزمة فيروس كورونا وهو أمر أثار حفيظة الطواقم الطبية التي طالبت الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين اللازم بأسرع وقت.

تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الممرضين والأطباء في فرنسا باتوا يمارسون مهنتهم من دون أقنعة طبية بسبب النقص الذي يعانيه القطاع مما يعرض هؤلاء الأشخاص لخطر كبير نظراً لاحتكاكهم اليومي بالمرضى المصابين بفيروس كورونا.

Drone video shows streets surrounding Paris' famous landmarks virtually empty as France remains on lockdown over the coronavirus outbreak https://t.co/tgkzsnngFw pic.twitter.com/XPTJx7fZdY — CBS News (@CBSNews) March 19, 2020

وفرضت السلطات الفرنسية، الثلاثاء الماضي، حجرا صحيا في كافة أنحاء البلاد لمدة 15 يوما على أن يتم تمديدها لاحقا وذلك بهدف مكافحة الانتشار السريع لوباء كورونا.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.