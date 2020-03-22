سنغافورة تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد إلى 455

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلبهم قادمين من الخارج، لترتفع حصيلة المصابين إلى 455.

وفي وقت سابق، من اليوم الأحد، قالت السلطات إنها لن تسمح لأي زائر على المدى القصير بالعبور أو الدخول إلى سنغافورة، وهي خطوة تهدف إلى محاولة احتواء انتشار الفيروس والحفاظ على الموارد للمواطنين العائدين من دول أخرى، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 311 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.