هولندا تسجل 570 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 4204 إصابات، بزيادة قدرها 573 إصابة أو ما نسبته 16%.

وفي إفادة صحفية نقلتها وكالة "رويترز"، قال المسؤولون الصحفيون إن عدد الوفيات ازداد 43 حالة وفاة منذ أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 179 حالة وفاة. تراوحت أعمار المتوفين بين 57 و97 عامًا.

وفي خطاب ألقاه الملك فيليم ألكسندر من قصر "هاوس تن بوش" فى لاهاى، أمس، أكد أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا، لكن "الوحدة مع بعض قادرة على إيقافه"، وأن عام 2020 سيظل فى الذاكرة للأبد.

وقال الملك: "إذا حافظنا على انتباهنا وتضامننا ودفئنا الإنسانى فسننجح فى مواجهة الأزمة، 2020 ستكون سنة يتذكرها كل واحد منا طوال حياته، آمل وأتوقع أن الشعور بالتضامن والفخر هو ما سيجمعنا".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 300 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 95 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 53 ألفًا في إيطاليا 28 ألفًا في إسبانيا 26 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب المئات في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.