أفغانستان تسجل أول وفاة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة في البلاد من وباء "كورونا" العالمي، اليوم الأحد.

وقال وحيد الله ميار، المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، إن الوفاة لرجل عمره 40 عاما، توفي في إقليم بلخ بشمال البلاد، بحسب وكالة رويترز.

ولدى أفغانستان 34 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وبحسب رويترز هناك مخاوف من أن نظامها الصحي الذي دمرته سنوات من الحرب سينهار بسبب تفشي الفيروس المعدي.

وكانت السلطات الأفغانية، أعلنت السبت الماضي، إغلاق كافة المؤسسات التعليمية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، عبر تويتر، أنه بناء على المقترح المشترك من جانب وزارات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والإعلام، والثقافة ورئاسة الجمهورية، سيتم إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة".

وأوضحت وكالة "شمشاد"، نقلا عن بيان الرئاسة، أن الإغلاق سيسري حتى 18 من نيسان/أبريل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.