صربيا وكرواتيا تطالبان بتأجيل الألعاب الأولمبية

ووفقا لوكالة "رويترز" يصر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ على تنظيم الحدث الرياضي الكبير في موعده مشيرا إلى إن أي قرار يتعلق بإجراء تغييرات في برنامج الألعاب الأولمبية ليس بالأمر الهين وإنه يتطلب الكثير من التخطيط والمعلومات.

وقال باخ في تصريحات صحفية: "لا يمكن تأجيل الألعاب الأولمبية مثل تأجيل مباراة في كرة القدم إلى السبت المقبل. هذه مهمة معقدة ولا يمكنك التصرف بمسؤولية دون وجود أساس قوى وواضح لاتخاذ القرار."

وأضاف قائلا: "الإلغاء سيقضي على الحلم الأولمبي لنحو 11 ألف رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية."

وانضمت اللجنتان الأولمبيتان في صربيا وكرواتيا للأصوات المطالبة بتأجيل الحدث الرياضي الكبير.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الصربية فانيا أودوفيتشيتش :"استثمرت اليابان كثيرا في الإعداد للألعاب الأولمبية وهي تصر على المضي قدما في تنظيم الألعاب لكن هذا يتناقض مع العقل ولا يمكننا دعم هذا التوجه لان أرواح البشر تأتي في المقام الأول."

ومن جانبه أعلن نظيره الكرواتي زلاتكو ماتيسا أنه: "من المستحيل المضي قدما في خطط تنظيم الألعاب في الموعد المحدد في ظل الظروف والأوضاع الحالية".

وأضاف ماتيسا: "لا أحد يريد تأجيل الألعاب الأولمبية لكني أعتقد أننا قريبون من مثل هذا السيناريو لأنه كما يبدو أصبح الخيار الوحيد. توقف النشاط الرياضي في أوروبا ولا يعلم أحد متي سيستأنف من جديد. أعتقد أنه من المستحيل تنظيم الألعاب الآن وأعتقد أنه يتعين تأجيلها لبضعة أشهر. لن يكون ذلك تأجيلا دراميا."

وقالت مصادر "لرويترز" في وقت سابق من اليوم الأحد إن منظمي ألعاب طوكيو الصيفية 2020 بدأوا في وضع بدائل محتملة لتنظيم الألعاب الأولمبية خلال الصيف المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثيره الواسع النطاق في شتى أنحاء العالم.

وقالت مصادر أخرى مقربة من اللجنة الأولمبية الدولية إنه يتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعا طارئا لمجلس إدارتها في الأسبوع المقبل.

ولم تعلق اللجنة الأولمبية على ذلك.

ومن المقرر إقامة الدورة ما بين 24 يوليو / تموز والتاسع من أغسطس/ آب.

وقال رياضي السلاح الألماني ماكس هارتونغ بطل العالم السابق والذي ضمن التأهل للدورة المقبلة إنه قرر مقاطعة الألعاب لأنه لم يعد يرى مبررا للمنافسة في الدورة وأكد أنه يتعين على كل فرد الاضطلاع بدوره في منع تفشي العدوى بالفيروس.

وقال هارتونغ: "لا أستطيع التدرب حاليا لكن الأهم هو أنني كرياضي فكرت في كيفية المساهمة في احتواء الأزمة وسيكون بوسعي القيام بهذا الدور عن طريق إظهار القدرة على القيام بالشيء الصحيح بدلا من التدريب."

وسبق لهارتونغ الفوز ببطولة أوروبا أربع مرات وهو أيضا رئيس رابطة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الألمانية.