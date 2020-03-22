ترامب يوجه شركات صناعة السيارات للبدء بتصنيع أجهزة التنفس

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن إصداره توجيها إلى شركات صناعة السيارات للبدء بتصنيع أجهزة التنفس، وسط انتشار فيروس "كورونا" المسبب لمرض (كوفيد-19).

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كلفت شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"تسلا" بالمضي قدما في صنع أجهزة تنفس إلى جانب منتجات معدنية أخرى بشكل سريع!".

Ford, General Motors and Tesla are being given the go ahead to make ventilators and other metal products, FAST! @fema Go for it auto execs, lets see how good you are? @RepMarkMeadows @GOPLeader @senatemajldr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2020

​ويعلق فيروس "كورونا" المسبب لمرض (كوفيد-19) في رئتي 20% من المصابين، لذلك يحتاجون إلى رعاية طبية أحيانا تكون مكثفة بالاستعانة بجهاز تنفس صناعي.

ووفقا لما نشره موقع "ميديك فورم"، فإن نسبة الوفيات بين الذين أعمارهم فوق 80 عاما بلغت 25%، إذ اكتشف الأطباء أن السبب الرئيسي لوفاة المصابين بفيروس "كورونا" هو الالتهاب الرئوي الذي يصيب الرئتين معا.

ويتسبب هذا في منع حصول الجسم على كمية الأكسجين اللازمة، ونتيجة لذلك تتوقف أعضاء الجسم عن القيام بوظائفها وبالتالي وفاة الشخص المصاب.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لخطر الموت عند إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.