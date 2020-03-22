إیران تنتقد البنك الدولي بسبب عدم دعوتها للمشاركة في اجتماع حول "كورونا"

انتقد مندوب إيران في البنك الدولي حسين ميرشجاعيان حسيني بسبب عدم توجيه الدعوة لإيران للمشاركة في اجتماع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مكافحة تفشي فيروس "كورونا" يوم الخميس الماضي.

ودعا میر شجاعیان حسیني، في رده على تغريدة مساعد مدير البنك الدولي في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، البنك الدولي إلى دعم أكثر حزما وشمولا ودون تمييز للبلدان التي تعاني من تفشي فيروس "كورونا"، كما نقلت وكالة "ارنا".

وأعرب عن أسفه لعدم توجيه الدعوة لإيران للمشاركة في الاجتماع المذكور فيما تتطلب مكافحة تفشي الفيروس تعزيز التعاون على الصعيد العالمي.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 1685، والمصابين إلى 21638 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.