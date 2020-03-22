الخطوط التركية توقف كل الرحلات الدولية ما عدا 5 وجهات بسبب كورونا

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الأحد، أنها ستوقف كل رحلاتها الدولية باستثناء 5 وجهات اعتبارا من يوم 27 مارس/آذار الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بلال إيكسي، اليوم، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن ا"لخطوط الجوية التركية ستوقف جميع رحلاتها الدولية اعتبارًا من 27 مارس وحتى الـ 17 من أبريل بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وتابع "باستثناء الرحلات إلى هونغ كونغ وموسكو وإثيوبيا ونيويورك وواشنطن".

وأضاف "رحلاتنا الداخلية ستستمر ولكن بشكل أقل".

وأوضح أن "رحلات الشحن مستمرة".

Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.



Kargo seferlerimiz devam edecektir.



Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.



Bu da geçer yahu!, diyoruz. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 22, 2020

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إلكر أيجي، توقف 85% من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة.

وقال أيجي إن 85% من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة غير مستخدمة حاليا، بعد أن حظرت تركيا الرحلات الجوية مع أكثر من 60 بلدا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس الإدارة في مقابلة بثها تلفزيون سي.إن.إن ترك على الهواء مباشرة أنه تقرر منع من تزيد أعمارهم على 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة أمس السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.