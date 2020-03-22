إسبانيا تحظر دخول الأجانب إلى أراضيها لمدة 30 يوما

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الأحد، حظر دخول معظم الأجانب إلى أراضيها عبر الموانئ والمطارات، لمدة 30 يومًا تبدأ من منتصف الليل، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في إفادة، نقلتها وكالة "رويترز" أنه سيتم استثناء المواطنين الإسبان والمقيمين الأجانب وأطقم العمل الجوي والعاملين في مجال الصحة والمجال الدبلوماسي من هذه القيود الجديدة.

يأتي الحظر بعد أيام قليلة من فرض إسبانيا قيودًا على حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال، بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود الخارجية للكتلة لمدة 30 يومًا.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول تضررًا من انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا، والرابعة عالميًا، حيث سجل أكثر من 28 ألف إصابة و1750 حالة وفاة. أضافت اليوم فقط أكثر من 3 آلاف إصابة و375 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 300 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 95 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 53 ألفًا في إيطاليا و29 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.