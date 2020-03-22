كريستيانو رونالدو يخضع لفحص كورونا

خضع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الأحد لفحص فيروس "كورونا" بعد تأكيد ثلاث حالات إصابة في فريق يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "آبولا" البرتغالية إن كريستيانو رونالدو خضع للاختبار اليوم الأحد، والذي جاءت نتيجته "سلبية"، كما تم اختبار جميع لاعبي الفريق.

وبحسب الصحيفة تم تأكيد إصابة ثلاث لاعبين في الفريق وهم مدافع يوفنتوس دانييل روغاني ولاعب خط الوسط الدولي الفرنسي بليز ماتويديو والمهاجم باولو ديبالا.

وقبل أيام قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) إلى العام المقبل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تجرى البطولة بين 12 حزيران / يونيو و12 تموز / يوليو 2020.